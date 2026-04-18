ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
تمت بنجاح.. قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارته إلى إيران
المتحدث وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام
وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية يبحثون مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية
استئناف حركة الملاحة.. ناقلات النفط تغادر منطقة الخليج وتعبر مضيق هرمز
وسط توترات عالمية.. ترامب يترقب لقاء نظيره الصيني بعد فتح مضيق هرمز
بعد وقف إطلاق النار.. أين تنتشر قوات الاحتلال في جنوب لبنان؟
ولدت في القطر.. الإسعاف تنقذ أمًا ومولودها بعد ولادة مفاجئة بمحطة طنطا
هل يساهم تطوير معمل متبقيات المبيدات في فتح أسواق تصديرية جديدة؟

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، متمثلة في نجاح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة دقيقة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بحزمة من أحدث التقنيات العالمية، شملت التعاقد على شراء ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة (جهازين نوع LC-MS/MS وجهاز نوع GC-MS/MS)، وذلك بهدف رفع الكفاءة التحليلية للمعمل لتتجاوز قدرته الاستيعابية 400 ألف عينة سنوياً، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والسرعة في استخراج النتائج.

وأوضحت ، مدير المعمل، أن جهود التطوير المستمرة، قد شملت ابتكار طرق تحليلية جديدة نجحت في تقليص الزمن المستغرق للفحص بنسب تصل إلى 50%؛ حيث تم خفض زمن تحليل بعض العينات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق فقط، وتقليص زمن تحليل مركب "Glyphosate" إلى 7 دقائق فقط، مما يساهم في سرعة تدفق الشحنات التصديرية.

وفي سياق متصل، أشارت مدير المعمل الى زيادة ملحوظة في حجم العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث نجح في فحص نحو 111 ألف عينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

واوضحت ان هذا الارتفاع، يعكس مرونة الدولة المصرية في الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية وثقة المصدرين في كفاءة المعامل الوطنية المعتمدة دولياً من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA) والمجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) لأكثر من 30 عاماً.

وتابعت عبداللاه، أن ذلك التطوير، يأتي استجابةً لعدة تحديات وفرص محورية، من بينها: مواكبة الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر متبقيات بعض المبيدات، مما استوجب امتلاك تقنيات رصد دقيقة جداً لضمان نفاذ المنتجات المصرية، ذلك بالإضافة الى دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات الزراعية (مثل الموالح، البطاطس، العنب، والفراولة) وفتح أسواق جديدة تعتمد على معايير الجودة الفائقة، فضلا عن تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء الآمن من خلال فحص شامل للملوثات (مبيدات، عناصر ثقيلة، ميكروبيولوجي، سموم فطرية) في مختلف المحاصيل الطازجة والمصنعة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التزامها بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية العلمية والكوادر البشرية المؤهلة، لضمان أعلى مستويات الأمان الغذائي للمستهلك المحلي وتعظيم العائد من الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.

إسلام الضائع

صحفية تكشف مفاجأة بشأن إسلام الضائع وعائلته الليبية

أسعار البنزين اليوم

انخفاض أسعار البنزين في مصر .. هل يتراجع الوقود بعد انفراجة مضيق هرمز؟

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

إجازة عيد تحرير سيناء 2026

3 أيام راحة متواصلة.. هل يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2026؟

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أتليتكو مدريد

الليلة .. نهائي الفرصة الأخيرة.. أتلتيكو مدريد وسوسيداد في صراع إثبات الذات بكأس إسبانيا

معتمد جمال

معتمد جمال.. مهندس عودة الزمالك إلى منصات أفريقيا بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية

اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي

سمير فرج يفجر مفاجأة | الحرب على إيران لم تنتهِ .. والحصار البحري مستمر ويكشف حقيقة المشهد

بالصور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد