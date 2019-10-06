شاهد.. رضوى الشربيني تلعب بوكسينج.. والجماهير: الأم الفرفوشة رزق

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو لها مع ابنتها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " Boxing ".



وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعض متابعيها قائلا: " الام الفرفوشة رزق - مشاء الله - بحبك "



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".













Boxing😂😂😂

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Oct 6, 2019 at 11:05am PDT