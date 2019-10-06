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فن

شاهد.. رضوى الشربيني تلعب بوكسينج.. والجماهير: الأم الفرفوشة رزق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:31 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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القسم الميدانى
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو لها مع ابنتها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " Boxing ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعض متابعيها قائلا: " الام الفرفوشة رزق - مشاء الله - بحبك "

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".






Boxing😂😂😂
A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Oct 6, 2019 at 11:05am PDT
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