الزمالك يتقدم على إف سي مصر بهدف مبكر بقدم بن شرقي .. فيديو

أحرز أشرف بن شرقي الهدف الأول لفريقه الزمالك فى شباك إف سي مصر ، خلال الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب السلام فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 14 عن طريق بن شرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه أسيست رائعا من يوسف أوباما.



وبدأ الزمالك اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إف سي مصر لتسجيل هدف مبكر .



وجاءت هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 8 بعد كرة طولية يستلمها اوناجم ويصل لمنطقة الجزاء ويحولها عرضية خطيرة ولكن دفاع نادي مصر يخرجها ركنية.



أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة فريق إف سي مصر اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد فى حراسة المرمى

محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم