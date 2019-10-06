حسين الجسمي يطرح أبكي أغاني .. فيديو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم 6 من أكتوبر، أحدث أغانيه " أبكي أغاني"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" .



والاغنية من ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد.



وكان أحيا الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية، الاثنين 23 سبتمبر الماضي.



