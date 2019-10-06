Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسين الجسمي يطرح أبكي أغاني .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:10 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم 6 من أكتوبر، أحدث أغانيه " أبكي أغاني"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" .

والاغنية من ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد.

وكان أحيا الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية، الاثنين 23 سبتمبر الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين الجسمي يطرح أغنية مهم جدا .. فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة دنيا ..فيديو

ترشيحاتنا

رحاب الجمل تودع الصيف بإطلالة جريئة .. شاهد

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

سكرتير الأميرة ديانا يحذر هاري وميجان من هذا المصير

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

فضيحة.. راقصة تسقط على المسرح مرتين .. فيديو

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

شاهد.. الجالية المصرية تحتفل بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر في التايمز سكوير