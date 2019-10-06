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برلمان

البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:12 م
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
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أسامة علي
قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مربّي الماشية من الفلاحين وأصحاب المزارع خسروا ما لا يقل عن 60% من أسعار رؤوس الماشية التى يربونها بسبب إغراق السوق المحلية باللحوم المستوردة.

وأضاف النائب محمد تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع تكلفة تربية الماشية من أعلاف وحشائش وأدوية دفعت الفلاحين من مربى الماشية الآن، إلى البيع بثلث الأسعار، متسائلًا "أين استراتيجية الدولة لحماية الفلاح؟".

وأكد النائب محمد تمراز، أن الفلاح يعانى بالفعل فى ظل غياب الدولة عن تحديد هوامش ربح لمحاصيلها وإغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا الأيام الأخيرة بنحو 20 جنيهًا في المتوسط للكيلو الواحد، ليتراوح الكيلو بين 110 جنيهات و130 جنيهًا.

وبحسب عبد الباسط، انخفض سعر كيلو المواشي القائمة (الحية) إلى بين 46 و50 جنيهًا للكيلو منذ بداية سبتمبر الماضي، مقابل 50 و52 جنيها خلال عيد الأضحى (أغسطس الماضي).

وأرجع عبد الباسط، انخفاض أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة، إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن السوق شهدت وفرة في المعروض نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، "لذلك يحاول المربون تقليل عمر دورة التربية حتى لا يزيدون من التكاليف عليهم".

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