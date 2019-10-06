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أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف تفاصيل تحطيم أسطورة خط بارليف.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد جندي اسماعيل بيومي أحد أبطال حرب أكتوبر بسلاح المهندسين قطاع الجيش الثالث الميداني أن إسرائيل قالت على خط بارليف بعد إنشائه انه فى حاجة إلى قنبلة نووية ولو اجتمع سلاح المهندسين بإلإتحاد السوفيتى والقوات الامريكية لفشلوا فى اقتحام هذا الساتر ولكن القوات المصرية حطمت هذه الإسطورة.

وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر خلال تصريحات لبرانمج مساء dmc عبر فضائية dmc انه يقدم تحية إعزاز وتقدير للعالم المصري النقيب باقي زكي يوسف صاحب فكرة إستخدام المياه لتدمير خط بارليف مشيرا إلى أنه تدرب معه قبل العبور بسنوات.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر عملنا 300 تجربة وكان أخر مشروع في جزيرة قارون بين بورسعيد والإسماعيلية وتدربنا بجهد عالي.

وأشار أحد أبطال حرب أكتوبر أن خط بارليف كان في ذلك الوقت يعد أقوى مانع في العالم وكان ارتفاعة 25 متر ويحتوى على ألغام وأسلكة شائكة واسلحة حارقة تعوق تقدم الجندي المصري ولكن في النهاية تم القضاء عليه.
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