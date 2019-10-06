اخبار التكنولوجيا.. آبل تطلق أرخص هواتفها.. وصدمة لمستخدمي آيفون.. وإنستجرام يختبر ميزة جديدة

تستعد شركة آبل APPLE لإطلاق هاتف جديد أرخص من آيفون سي إيه iPhone SE، ويتمتع بقوة آيفون 11 iPhone 11، وحجم آيفون 8 iPhone 8.يستعد تطبيق واتساب للدردشة WHATSAPP لتغييرات كبيرة مخطط لها، حيث يمكن أن تشهد الأشهر المقبلة بعض الميزات الجديدة والمميزة التي تشق طريقها إلى التطبيق الأكثر شعبية حول العالم، وكذلك بعض التعديلات التي كان يجب إجراؤها بالفعل قبل بضع سنوات، وقد يكون هناك تغيير واحد قد لا يحظى بشعبية كبيرة مع المستخدمين الذين لديهم أجهزة آيفون iPhone قديمة.ابتكرت شركة "آبل" Apple الأمريكية لوحة مفاتيح افتراضية مميزة تعمل باللمس تستخدم معالجا تقنيا ذكيا لجعل المستخدم يشعر كما لو كان يضغط على مفاتيح حقيقية، ومن المتوقع أن تكون هذه اللوحة في شاشات هواتف الآيفون.قدّمت الشابة أثينا سولومون "Athena Solomon"، طالبة في كلية الحقوق الوطنية بجامعة الهند في بنغالورو، طلبًا إلى المحكمة لحظر تطبيق المراسلة الفورية الشهير تيليجرام "Telegram"، قائلة: "إن تيليجرام يشجع على نشر المحتوى الجنسي الذي يحتوي على نساء وأطفال".من بين التطبيقات العديدة الموجودة على متجر جوجل بلاي "Google Play Store"، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.أوضح نائب رئيس شركة فيسبوك "Facebook"، للشئون الدولية والاتصالات نيك كليج "Nick Clegg": أن الشركة ارتكبت أخطاء تخص استخدام البيانات عبر منصتها، وتعمل على تحسين متابعة الأخبار الكاذبة والزائفة، ولكن لا يمكننا أن نكون شرطة على الإنترنت.يعد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، منصة لتبادل ومشاركة الأفكار بين الأصدقاء حول العالم، ولكن يسيء البعض استخدامه بعدة طرق، ومن ضمن تلك الطرق التعليقات على المنشورات بتعليقات سلبية أو مسيئة، ولحسن الحظ هناك طريقة لمنع ظهور تلك التعليقات على منشوراتك.خلال الشهر الماضي، أزال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، ميزة القصص الخاصة بالمجموعات أو "Group stories"، بالإضافة لمنع المستخدمين من إنشاء أى قصص جديدة على المجموعة، ولكن تظل خاصية القصص الفردية كما هي، والآن يعمل موقع إنستجرام على اختبار الميزة على منصته.يعمل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، على إضافة المزيد من الميزات المحدثة والمحسنة لمنصته باستمرار.