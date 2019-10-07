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ديني

دعاء للميت في ذكرى وفاته يُشفع فيه رسول الله ويسقيه من يده الشريفة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
دعاء للميت في ذكرى
دعاء للميت في ذكرى وفاته .. دعاء للميت
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أمل فوزي
دعاء للميت في ذكرى وفاته هذا أجمل فرحة يمكن إهدائها للميت في ذكرى وفاته حيث انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له دعاء للميت في ذكرى وفاته يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي، وكذلك دعاء للميت في ذكرى وفاته وعند دخول القبر وعند الدفن وفي كل وقت.

دعاء للميت في ذكرى وفاته السنوية
دعاء للميت في ذكرى وفاته ليس مجرد كلمات يتوق لها ذلك المتوفي في ذكرى وفاته السنوية، وإنما أيضًا يحتاج دعاء للميت في ذكرى وفاته أولئك الذين يسعون لاتباع السُنة النبوية الشريفة وتقديم العزاء والمواساة والالتزام بوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- من دعاء للميت في ذكرى وفاته السنوية، وهناك مجموعة من أدعية المتوفي في ذكرى وفاته.

دعاء للميت في ذكرى وفاته هذا أكثر ما يلجأ إليه أهل الميت وأولاده وخاصة في الذكرى السنوية لوفاته، وذلك للتضرع إلى الله بأن يتقبله في ضيفته برحمته ويكرمه ويحسن إليه وغيره من أدعية للميت في ذكرى وفاته ترفع مكانته وتريح قلوب المبتلين بفقدانه.

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.
• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.
• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.
• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.
• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.
• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.
• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.
• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

افضل دعاء للميت في ذكرى وفاته
افضل دعاء للميت في ذكرى وفاته به يتذكر الأحياء أحبائهم الأموات خاصة في الذكرى السنوية، حيث يكون دعاء للميت في ذكرى وفاته هو أفضل طريقة لإحياء ذكرى وفاة الأحباء طبقًا للسُنة النبوية الشريفة ، التي أوصت وشددت على ضرورة تذكر الموت والأموات بتلك الأمور المشروعة التي جاء في صدارتها دعاء للميت في ذكرى وفاته السنوية والتصدق له، لأن دعاء للميت في ذكرى وفاته كما يرحم به الله تعالى ميتهم، فإن دعاء للميت في ذكرى وفاته أيضًا يعد أحد أسباب الصبر والثواب لأهل المتوفي الذين أصابهم ألم فراقه، لذا يبحثون عن افضل دعاء للميت في ذكرى وفاته .

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.
• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.
• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.
• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.
• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.
• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.
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