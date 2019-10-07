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مرأة

يحميك من أمراض القلب والكلى.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
شراين القلب
شراين القلب
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول الماء والليمون لصحتك وخاصة عند تناوله على معدة فارغة إليك أبرز فوائده يقدمها موقع هيلث والتى لا تجعلك تترددى فى تناول كوب منه صباحا على معدة فارغة فى الصباح مع بداية يومك إليك أبرز فوائده يقدمها موقع هيلث لاين.

1. يعزز الترطيب:
الماء هو أفضل مشروب يمنحك الترطيب ويحارب الجفاف خاصة فى الطقس الحار كوب من الماء والليمون للتخسيس وتعزيز الأيض.

2. حمايتك من أمراض القلب:
الماء والليمون غني بفيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة كما أنه غنى بفيتامين C الذى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و السكتة الدماغية ، و خفض ضغط الدم.

3. يدعم فقدان الوزن:
أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ، وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.

4. يحسن جودة بشرتك:
قد يساعد فيتامين (ج) الموجود في الليمون في تقليل تجاعيد البشرة وحمايتها من الجفاف والشيخوخة المبكرة.

5. يساعد على الهضم:
تناول الماء والليمون يساعد في منع الاصابة بالإمساك . قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على إراحة جهازك الهضمى

6. ينعش التنفس:
تناول كوب من ماء والليمون بعد الوجبات وأول شيء في الصباح يحفز اللعاب و منع جفاف الفم ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.

7 . يمنع حصى الكلى:
حامض الستريك في الليمون قد يساعد في منع حصوات الكلى . السيترات ، أحد مكونات حامض الستريك ، تجعل البول أقل حمضية وربما يؤدي إلى تكسيرالحصوات الصغيرة.
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