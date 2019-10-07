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اقتصاد

تعرف على اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين 7-10-2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
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آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 استقرارا نسبيا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 680 و682 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 583 و584 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 777 و780 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,440 و 5,456 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 712 إلى 714 جنيها، وعيار 14 يتراوح ما بين 453 و455 جنيها، وعيار 12 من 389 و390 جنيها.
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