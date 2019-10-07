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مرأة

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:25 م
بطلة مسلسل سابع
بطلة مسلسل سابع جار
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة للفنانة فدوى عابد بطلة مسلسل سابع جار والتى جسدت فيه شخصية الدكتورة "دعاء"، من عقد قرانها فى احد المساجد الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ظهرت بطلة مسلسل سابع جار بإطلالة بسيطة، مرتدية جمبسوت باللون الأبيض، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، وبحزام رفيع، وارتدت طرحة بيضاء اتسمت بالنقوشات البسيطة، كما نسقت مع إطلالتها حذاء أحمر أنيقا ذا كعب عال.

فيما اعتمدت فدوى عابد على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج مميزا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.
بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور
بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور
بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور
بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور
بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور
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