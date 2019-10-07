عوف: نستهدف فتح أسواق تصديرية تدعم الاقتصاد المصري

أكد أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة سامو للصناعات الغذائية، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركات المصرية العاملة فى مجال صناعات الأغذية جعلت المنتج المصري منافسا قويا لغيره من العلامات التجارية العالمية.



وأوضح أن الهدف من المشاركة فى المعارض الدولية وآخرها معرض "أنوجا" فى كولونيا بألمانيا هو دراسة الفرص الاستثمارية الحقيقية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التصدير إلى الخارج وجلب المزيد من العملة الصعبة إلى السوق المصرية.



وأعرب عوف عن أمله في أن تسهم المشاركة فى عقد صفقات تجارية ناجحة تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري وتفتح مجالات أوسع لترسيخ أقدام الشركات والعلامات التجارية المصرية في الأسواق العالمية. مؤكدا أن الشركة ستقدم صورة مشرفة للمنتجات المصرية لجميع زوار المعرض عن طريق شرح واف لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى جميع خطوط إنتاج الشركة.



ويعتبر معرض أنوجا، الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات أهم وأكبر معارض الأغذية والمشروبات في العالم، يشارك في دورته الخامسة والثلاثين عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم يعرضون أفضل العلامات التجارية العالمية في مجال الأغذية والمشروبات.