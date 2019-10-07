قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

أمريكا تتخلى عن حلفائها علنا:

لن ندافع عن الأكراد أمام تركيا

-قوات سوريا الديمقراطية:

أردوغان يهدف إلى تشريد سكان شمالي سوريا

-تركيا:

ننتظر رحيل القوات الأمريكية لنبدأ الهجوم

-أردوغان: