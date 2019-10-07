سيف زهران يستعد لتقديم برامج جديدة بعد تعاقده مع سارة الطباخ



تعاقد الفنان الشاب سيف زهران علي إنتاج أكثر من برنامج ذات محتوي خاص بسبب شهرته على السوشال ميديا كصانع محتوي مع المنتجة سارة الطباخ التي تدعم المواهب الفنية في مختلف المجالات والذين يمتلكون قدرات إبداعية كبيرة .



ولذلك وقعت مع الفنان الشاب سيف زهران علي إدارة أعماله الفنية خلال الفترة القادمة وتم التعاقد بمكتب المحامي حسام السنهوري بالزمالك .



من جانبه أكد سيف أن سارة صاحبة رؤية فنية خاصة وتجيد تحقيق نقلات لكل العاملين معها ، وكلي ثقة في تحقيق نجاح غير مسبوق...



أما سارة أكدت أن سيف لديه إمكانيات تمثيلية كبيرة، ومتحمسة جدا للعمل معه، كما أكدت سارة الطباخ أن إمكانيات سيف زهرات ليست فقط تمثيلية وأن شهرته على السوشيال ميديا كصانع محتوي(creative content creator ( أيضا تجعلها تقرر إنتاج برامج له ذات طابع محتوي خاص..