Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن منافسات كأس مصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:04 م
اتحاد كرة القدم
اتحاد كرة القدم
Advertisements
يسري غازي - عمرو الحلوانى
استقر مسئولو اتحاد كرة القدم على إلغاء الوقت الإضافى خلال منافسات الموسم الجديد من بطولة كأس مصر .

وأصبحت الركلات الترجيجية المباشرة هى الفيصل فى حسم نتيجة أى مباراة فى حال خروجها بالتعادل بين الفريقين بعد بألغاء نظام الوقت الإضافى من منافسات كأس مصر .

أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد قرعة الأدوار التأهيلية المؤهلة للاشتراك فى بطولة كأس مصر، وذلك في حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بالإضافة إلى مديرى جميع الفروع.

وتنطلق الأدوار التأهيلية يومى ١٥ و١٦ أكتوبر الجارى ويشارك فيها ٢٠٧ أندية.

وكان الدكتور جمال محمد على قد قدم شرحا وافيا للبطولة الذي راعى تمثيل جميع المحافظات فى الأدوار التأهيلية مع وعد بحل كل المشاكل التى تواجه الفروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. حقيقة عودة الجماهير للمدرجات.. اختفاء مؤمن زكريا.. استقالة جديدة في اتحاد الكرة

أنا صاحب الكورة.. الزمالك يكتفي بهدف وحيد أمام الاتحاد السكندري ليتأهل كالعادة إلى نهائي كأس مصر.. فيديو

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

حبر على ورق .. 4 نقاط تشابه واختلاف وحيد بين قرعة أبو ريدة والجناينى

اتحاد الكرة يجري قرعة الأدوار المؤهلة لكأس مصر الاثنين المقبل

قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر.. اليوم

ترشيحاتنا

العقيقة .. تعرف على ضوابطها الشرعية وحكم تأخيرها وأفضل طريقة لعملها

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

اخبار الفن .. إعلان جديد يجمع عمرو دياب ومحمد صلاح .. تسريب فيلم الممر كامل.. ورسالة من زاب ثروت لـ تريزيجيه

تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون قبل 24 ساعة من صدور قرار كاف

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

حكم الصلاة مع حبس الريح.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حيلة لتهريب المخدرات.. السر في فيونكة الشعر.. شاهد

أخرهن حنان مطاوع وجنات.. نجمات فقدن الوزن بعد أيام من الولادة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض