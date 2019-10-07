قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن منافسات كأس مصر

استقر مسئولو اتحاد كرة القدم على إلغاء الوقت الإضافى خلال منافسات الموسم الجديد من بطولة كأس مصر .



وأصبحت الركلات الترجيجية المباشرة هى الفيصل فى حسم نتيجة أى مباراة فى حال خروجها بالتعادل بين الفريقين بعد بألغاء نظام الوقت الإضافى من منافسات كأس مصر .



أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد قرعة الأدوار التأهيلية المؤهلة للاشتراك فى بطولة كأس مصر، وذلك في حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بالإضافة إلى مديرى جميع الفروع.



وتنطلق الأدوار التأهيلية يومى ١٥ و١٦ أكتوبر الجارى ويشارك فيها ٢٠٧ أندية.



وكان الدكتور جمال محمد على قد قدم شرحا وافيا للبطولة الذي راعى تمثيل جميع المحافظات فى الأدوار التأهيلية مع وعد بحل كل المشاكل التى تواجه الفروع.

