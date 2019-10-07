التعليم: المعلمون المفصولون عليهم أحكام قضائية و"ماظلمناش حد"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير التربية و التعليم قد وقع رسميا اليوم قرار الفصل الخاص ب 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض المعلمين الذين تقرر اليوم فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.