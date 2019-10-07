Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: المعلمون المفصولون عليهم أحكام قضائية و"ماظلمناش حد"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:01 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير التربية و التعليم قد وقع رسميا اليوم قرار الفصل الخاص ب 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض المعلمين الذين تقرر اليوم فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم. 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.
Advertisements

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب؟

أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي ونيران الزمالك تنتظره

بسبب لاعبي الاهلي والزمالك.. أول قرار من حسام البدري في معسكر أكتوبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو..جينيراسيون ينشر مستند كاف.. كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي.. حسام البدري يلغي مران المنتخب

صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها