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فن

في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة نعيمة عاكف

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:07 م
نعيمة عاكف
نعيمة عاكف
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سعيد فراج
يصادف اليوم الاثنين 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، والتي ولدت في مثل هذا اليوم 1929، ورحلت عام 1966 عن عمر يناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

صراع نعيمة عاكف مع مرض السرطان، استمر 3 سنوات، حيث اكتشفته عن طريق الصدفة، حينما شعرت ببعض الآلام في البطن أثناء تصويرها فيلم "بياعة الجرايد" الذي تم إنتاجه عام 1963، ما جعلها تذهب للمستشفى للاطمئنان على صحتها.

بعدما توجهت نعيمة عاكف إلى المستشفى، وأجرت الفحوصات الطبية، اكتشفت أنها مصابة بمرض السرطان، وبالتحديد في منطقة الأمعاء، واستمر صراعها معه لمدة 3 سنوات، حتى غيبها الموت في عز شبابها عام 1966.

أنهت نعيمة عاكف مشوارها الفني قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعامين وبالتحديد عام 1964 حينما قدمت فيلم "أمير الدهاء" أخر أعمالها، لتترك مشوارا فنيا عمره 15 عامًا، بدأته عام 1949 بفيلم "ست البيت" وحتى الفيلم السابق ذكره.

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