مسئول: أمريكا تتوقع من تركيا تولي أمر سجناء داعش إذا انسحب الأكراد

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن واشنطن تتوقع من تركيا تولي المسؤولية عن سجناء تنظيم داعش إذا سيطرت أنقرة خلال توغلها المرتقب في شمال شرق سوريا على مناطق احتجاز المتشددين.



وأضاف المسؤول أنه حتى الآن لا يزال الفصيل الكردي المتحالف مع الولايات المتحدة يسيطر على منشآت الاحتجاز.



وأوضح أنه "إذا دخل الأتراك منطقة بها سجناء وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المواقع الأمنية حول هذه السجون، فإننا نتوقع من الأتراك تولي المسؤولية عنها".