Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول: أمريكا تتوقع من تركيا تولي أمر سجناء داعش إذا انسحب الأكراد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن واشنطن تتوقع من تركيا تولي المسؤولية عن سجناء تنظيم داعش إذا سيطرت أنقرة خلال توغلها المرتقب في شمال شرق سوريا على مناطق احتجاز المتشددين.

وأضاف المسؤول أنه حتى الآن لا يزال الفصيل الكردي المتحالف مع الولايات المتحدة يسيطر على منشآت الاحتجاز.

وأوضح أنه "إذا دخل الأتراك منطقة بها سجناء وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المواقع الأمنية حول هذه السجون، فإننا نتوقع من الأتراك تولي المسؤولية عنها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعدما فشل في عقد مقابلة ترامب.. أردوغان يرجع إلى الخلف في سوريا

ترشيحاتنا

كارثة.. سمكة الأرنب تكفى لقتل 100 شخص.. و9 أنواع من الأسماك لا تأكلوها

مشروب شهير لعلاج المغص يخلصك من ألم الأسنان بسرعة

لأول مرة .. التعليم تفتح الباب للمتطوعين للعمل في المدارس دعما للنظام الجديد

التعليم : كادر جديد للمعلمين يحمل اسم Tech 2.0 .. قريبا

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

شارك أمام الأهلي.. الزمالك يضم زياد الصحيفى أصغر لاعب فى كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها