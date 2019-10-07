محمد صلاح في دبي بعد إصابته أمام ليستر سيتي .. اعرف سبب الزيارة

سافر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إلى مدينة دبي الإماراتية، لقضاء عطلة تمتد لعدة أيام قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خضع لأشعة وفحوصات طبية عقب إصابته في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.



محمد صلاح لن يتواجد في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، إذ فضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، عدم الاستعانة به بهدف إراحته.



ويمر الدوري الإنجليزي حاليًا بـ فترة توقف بسبب الأجندة الدولية للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أكدت اليوم، إمكانية لحاق محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي ستقام الأحد 20 أكتوبر الجاري، رغم إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.