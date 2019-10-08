الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

يقع العديد من الأشخاص المقدمين على الزواج من جنسيات اجنبية فى حيرة و تشتيت كبير لكونهم ليس لديهم معرفة بالأوراق والشروط وإجراءات لعقد وتوثيق زواج الأجانب فى مصر.



ففي ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانوني الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر:



أولاّ:- تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع, و ذلك بإتباع المراحل و استيفاء الشروط التالية:-



1- حضور الزوج والزوجة بشخصها.



2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).



3- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما.



4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة).



5- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 18 عاما.



6- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة فى ج.م.ع بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها. (يجب شهادة إثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة).



7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.

ثانياّ:- بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة (مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع (,وتتم كافة الإجراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.



ثالثاّ:- بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثيقه من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).



وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.



شروط زواج الاجانب فى مصر ايه ؟



شروط الزواج بمصر الخاصة بالأجانب



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- أن يكون الأجنبي حاضرًا بشخصه وقت إجراء توثيق عقد الزواج .



- أن يقدم الأجنبي شهادتين من الجهة المختصة بالدولة التي يحمل جنسيتها أو من سفارتها في مصر تفيد الأولى موافقتها

على الزواج وعدم معارضتها أما الثانية وتتضمن بيانات عن الأجنبي من حيث تاريخ وجهة ميلاده ومهنته وديانته والبلد المقيم بها وحالته الاجتماعية وحالته المالية ومصادر دخله على أن يتم تصديق الخارجية المصرية على هاتين الشهادتين



- الإطلاع على شهادة ميلاد المصرية أو مستخرج منها ، أما الأجنبي فيطلع على شهادة ميلاده أو أى وثيقة رسمية تقوم مقامها .



- ألا يزيد فارق العمر بين الزوج والزوجة المتعاقدين عن 25 سنة .



- حضور شاهدين على أن يكونا قد تجاوزا سن الرشد ويفضل أن يكونا من أقارب الزوجة ، ويضطر قبول شهادة الأجنبي في حالة الضرورة إذا توافرت لديه الأهلية الشرعية على أن يتم إثبات محل إقامته ببلده ومحل إقامته بمصر من واقع جواز سفره .



- تقديم عدد خمس صور فوتوغرافية لكل من الزوج والزوجة مقاس 4 × 6 ويتم وضعها في المكان المعد لها في العقد ويقوم كل من الزوج والزوجة بوضع بصمة إبهامه على الجزء السفلي من صورته بحيث تمتد لتصل الى جزء من ورقة عقد الزواج ثم يختم العقد بختم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق .



- إذا كان أحد الزوجين أرمل فعليه تقديم شهادة وفاة للزوج السابق .



- إذا كان أحد الزوجين مطلق فعليه تقديم ما يثبت ذلك .



- إذا دخل الأجنبي في الإسلام فعليه تقديم شهادة من الأزهر تفيد اعتناقه الإسلام.



مرفق صيغة توكيل الزواج.