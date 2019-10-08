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رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. وليد أزارو يلعب البلياردو.. شاهد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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محمد بدران
نشر المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي، صورة له عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر وليد أزارو في الصور وهو يمارس رياضة البلياردو، وعلق قائلًا "ركز"، حيث لاقت اعجاب متابعيه.

وعاني وليد أزارو من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب التعادل مع فريق اف سي مصر بالجولة الثالثة بهدف لكل منهما.

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Focus 💥🎱 📸 @ahmedtema #aw9🇲🇦

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بعد تعافيه من الإصابة.. وليد أزارو يلعب البلياردو.. شاهد
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