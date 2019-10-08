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رياضة

خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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ريهام بكير
علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي على رسالة الإعلامى عمرو اديب الذي وجهها إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عقب الفوز على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.

ووجه عمرو أديب رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر تصريح تليفزيونى قائلًا: "خلي الدرع عندك، احنا اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه، والأهلي بيدخل أهداف بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسة، بقلب صافي ونية صافية، بدل حرقة الأعصاب".

وأضاف عمرو أديب: "معنديش أمل إننا حتى ناخد المركز التاني، كان بيبقى عندي أمل ناخد الدوري، بلاش وجع قلب وتعب ومصاريف".

وردا على رسالة أديب ، داعبه القيعي قائلا له : بلاش حسد وقول خمسة وخميسة.
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