خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي على رسالة الإعلامى عمرو اديب الذي وجهها إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عقب الفوز على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.



ووجه عمرو أديب رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر تصريح تليفزيونى قائلًا: "خلي الدرع عندك، احنا اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه، والأهلي بيدخل أهداف بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسة، بقلب صافي ونية صافية، بدل حرقة الأعصاب".



وأضاف عمرو أديب: "معنديش أمل إننا حتى ناخد المركز التاني، كان بيبقى عندي أمل ناخد الدوري، بلاش وجع قلب وتعب ومصاريف".



وردا على رسالة أديب ، داعبه القيعي قائلا له : بلاش حسد وقول خمسة وخميسة.