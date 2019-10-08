لم يكن الرضا سهلا.. ريهام سعيد تشارك متابعيها بصورة جديدة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"الصورة التي نشرتها ريهام سعيد مكتوب عليها": "الله يعلم أنك رضيت في وقت لم يكن الرضا عليك سهلا، سيجزيك ويجبرك".جدير بالذكر أن ريهام سعيد تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها عن مرضى السمنة التى أغضبت الجمهور منها، مما جعل المجلس القومي للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعة وتم إيقاف برنامج "صبايا" الذى تقدمه على شاشة "الحياة" وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.