إطلالة جذابة لـ نجلاء بدر على إنستجرام.. ومتابعوها: القمر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها، عبر حسابها على " انستجرام " .وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود مفتوح كشف عن أجزاء من جسدها، واعتمدت على المكياج وتسريحة الشعر الجذابة ونظرات وجه حادة.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات عليها : "القمر - مانجايه - نجمة النجوم - قلبى ياناس - سكر".يذكر أن آخر اعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان , عائشة بن أحمد والذى تم عرضه فى رمضان الماضى و حقق نجاحا كبيرا.