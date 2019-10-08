Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة جذابة لـ نجلاء بدر على إنستجرام.. ومتابعوها: القمر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها، عبر حسابها على " انستجرام " .

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود مفتوح كشف عن أجزاء من جسدها، واعتمدت على المكياج وتسريحة الشعر الجذابة ونظرات وجه حادة.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات عليها : "القمر - مانجايه - نجمة النجوم - قلبى ياناس - سكر".

يذكر أن آخر اعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان , عائشة بن أحمد والذى تم عرضه فى رمضان الماضى و حقق نجاحا كبيرا.
إطلالة جذابة لـ نجلاء بدر على إنستجرام.. ومتابعوها: القمر
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي 7 - 10 - 2019.. رحيل هذا اللاعب.. وحقيقة مشاركة الخطيب في أزمة الزمالك

اخبار نادي الزمالك 7-10-2019.. أزمة جديدة بسبب كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

نائبة كويتية تقترح ترحيل الوافدين وأسرهم.. تفاصيل

بعد تعافيها.. شاهد هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة

آيات إبطال السحر مكتوبة من القرآن لا يقدر عليها ساحر ولا شيطان

عجوز عمره 124 سنة يحدث ضجة في مطار أبو ظبي..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من حفل الختام.. 200 صورة بمهرجان مالمو للسينما العربية

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور