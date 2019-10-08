بدء الدراسة بأول مدرسة للحلى والمجوهرات بالقليوبية.. قبول 120 طالبا.. وراتب شهري للمقبولين

انطلقت هذا الأسبوع الدراسة بأول مدرسة "إيجيبت جولد" لتدريب وصناعة الحلي والمجوهرات بمصر والشرق الأوسط بمدينة العبور بمحافظة القليوبية والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر وتتضمن الدراسة يومين نظرى و4 عملى.



وشهدت المدرسة إقبالا كبيرا من الطلاب على الالتحاق بها حيث تم اختيار الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وخضع الطلاب لاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية.



وتغطي المدرسة تخصصات جديدة لسوق العمل الصناعي والزراعي والتجاري خاصة وأن تخصص صناعة الحلي والمجوهرات أصبح ضروريا لاحتياج سوق العمل لهذا التخصص.



فيما زارت لجنة مكبرة من التعليم الفني بالمديرية والوزارة المدرسة في أول يوم دراسي لتفقد الدراسة بها والتأكد من حسن سير العملية التعليمية ووجود التجهيزات اللازمة للدارسين.



قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إن مدرسة تعليم وصناعة المجوهرات بالعبور، تأتي في إطار تطوير التعليم المهني في مصر طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، متمنيا أن تضاهي المدرسة الجديدة مثيلاتها في الدول الأوروبية حيث توجد مدارس مشابهة في الهند وألمانيا وإيطاليا.



وأعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اختيار 120 طالبا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية ومن أفضل العناصر من المتقدمين هذا العام والذى بلغ عددهم 600 طالب وطالبة حرصا على أن يكون التدريب ذا جودة.



وأِشار عجلان إلى أن المدرسة تقع على مساحة 9 آلاف و 844 مترا ومكونة من مبنى 3 أدوار وبها 14 فصلا دراسيا ومكاتب لشئون الطلبة وتشمل صالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش وجرى إنشائها عن طريق جهاز مدينة العبور وتسلمتها هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.



من جانبه أكد المهندس الصادق السيد محمد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، أن مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات وبحد أدنى 220 درجة، وتأتي ضمن توجهات الوزارة والتي تعتمد على الشراكة مع قطاع الإنتاج بالدولة لتوفير عمالة فنية مدربة في تخصصات عدة لمواجهة سوق العمل المحلى والعربي.



أضاف الصادق أن الطالب فور التحاقه بالمدرسة يجرى تأمينه صحيا بشكل كامل، مشيرا إلى أن المصروفات والمناهج بها مثل المدارس الفنية الاخرى أما المواد الفنية التخصصية جرى إعدادها وطبعها بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى بالوزارة و الدراسة سوف تشمل يومين نظري بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية بالورش حيث تضم المدرسة ورش تدريب مزودة بأحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الحلي والمجوهرات وسيحصل الطلاب على مكافأة شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه مشيرا إلى أن المدرسة الجديدة تخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفني بالمجلس التنفيذي الأعلى لإدارة المدارس الفنية.



من ناحية أخرى أعرب العديد من أولياء الأمور والطلاب الملتحقين بالمدرسة عن سعادتهم ببدء الدراسة مؤكدين أنها تمثل نوعا جديدا للدراسة المرتبطة بسوق العمل، مشيرين إلى أنهم فضلوا الالتحاق بها عن الثانوي العام حتي تكون بوابة لهم لسوق العمل.



وقال الطالب محمد احمد حاصل على 255 درجة في الإعدادية، إنه فضل الالتحاق بالمدرسة الجديدة عن الثانوي العام؛ لأن هذا المجال في التعليم حديث وفريد في مصر والدول العربية، مشيرا إلى أنه سعيد لتمكنه من التقدم للمدرسة الجديدة وأنه يستعد ليكون من المتفوقين الأوائل بها.



وأشاد محمود السعيد طالب من سوهاج بنظام المدرسة وتوفير الإمكانيات والرعاية للطلاب، وأنه بمجرد الوصول للمدرسة جرى استقباله بشكل جيد وإطلاعه على القواعد النظامية، مؤكدا أن المدرسة مجهزة بشكل رائع للدراسة والإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة.

