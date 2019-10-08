Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد شهرين من اشتعالها.. معجزة إلهية تطفئ حرائق غابات الأمازون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
الأمطار تطفئ حرائق
الأمطار تطفئ حرائق غابات الأمازون
Advertisements
رويترز
قالت السلطات المحلية في بوليفيا إن أمطارا غزيرة سقطت خلال الأيام القليلة الماضية على غابات الأمازون في بوليفيا، مما ساهم في إخماد حرائق الغابات التي استعرت لمدة شهرين في أنحاء مختلفة من البلاد، وأتت على أكثر من أربعة ملايين هكتار من الأراضي.

وساعدت العواصف جيش بوليفيا في احتواء الحرائق في منطقة شيكويتانيا التي تضم مساحات كبيرة من الغابات الجافة وتسكنها ‭‬‬مجتمعات من السكان الأصليين منذ قرون.

وقالت سينثيا أسين، وهي مسؤولة القضايا البيئية في حكومة إقليم سانتا كروز الذي يشتهر بالزراعة ويقع في شرق بوليفيا وتضرر بشدة جراء الحرائق: "صور الأقمار الصناعية لم تعد ترصد حرائق مستعرة أو بؤرا نشطت من جديد".

ونظمت جماعات من السكان الأصليين مسيرات احتجاجية عبر الإقليم في حين تظاهر مئات الآلاف في العاصمة يوم الجمعة احتجاجا على بطء تعامل الحكومة مع الحرائق على حد تعبيرهم.

وقالت هيئة الطقس الوطنية لـ"رويترز" إنه لم يتم تسجيل أي حرائق في شيكويتانيا أمس، الاثنين، لكنها قالت إن من المتوقع أن تشهد المنطقة مجددا ارتفاعا في درجات الحرارة وسطوعا قويا للشمس خلال الأيام القليلة المقبلة مما يزيد من احتمال عودة الحرائق.

وقال قائد القوات المسلحة البوليفية وليامز كاليمان إنه لا توجد خطط حتى الآن لسحب نحو خمسة آلاف جندي أُرسلوا للمساعدة في مكافحة أسوأ حرائق تشهدها البلاد خلال العقدين الأخيرين.

ويقول منتقدون إن إزالة الغابات الناجمة عن السياسة التي تنتهجها الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية هي السبب في الكارثة.

وتقول الحكومة إنها أنفقت أكثر من 20 مليون دولار في إطار الجهود الرامية لإخماد الحرائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غطاء دخان.. حرائق هائلة تغزو غابات الأمازون لهذا السبب.. فيديو

حرائق غابات الأمازون تهدد رئة كوكب الأرض

حرائق غابات الامازون.. كيف تعمد البشر إشعالها وحقيقة تأثر 20% من أوكسجين الأرض.. تقرير

الأرصاد الجوية تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق

ليوناردو دي كابريو يتبرع لإصلاح حرائق غابات الأمازون

روح الأمازون تحتضر.. القصة الكاملة لحرائق رئة الأرض وتبخر 20% من أكسجين الكوكب

ترشيحاتنا

بعيدا عن خطيبته.. محمد فراج يتصدر جوجل

سر عدم الغضب من تسريب فيلم الممر على يوتيوب

الكاف في ورطة قبل ساعات من حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

صورة مشرفة لمواطن مصري.. عامل نظافة يعيد مبلغا ماليا كبيرا لأسرة ماليزية

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

شاهد.. هنا الزاهد وأحمد فهمي بأحدث ظهور في عيد ميلاد محمد ثروت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة