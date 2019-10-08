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تعليم

مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين: سيتم عقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
الدكتور مجدي أمين
الدكتور مجدي أمين
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ياســـمين بدوي
تنظم الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر، للحديث عن تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء نظرة عامة حول الوضع الراهن، ودواعي التطوير وعرض رؤية الوزارة فيما يخص تطوير منظومة الترقي والتدريب والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم في ضوء إستراتيجية مصر 2030، مع الإشارة إلى أهمية المعايير الجديدة وتطوير شهادة مزاولة المهنة.

وفي بداية المؤتمر، قال الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن الأكاديمية تعد مركز تميز محلى ودولي يضمن جودة برامج التدريب المقدمة للمعلمين بالشراكة مع كليات التربية.

وأوضح أمين أن مستويات الكادر تبدأ من المعلم المساعد ويحصل على شهادة الصلاحية بعد عامين من التعاقد، وقد تمتد إلى 3 سنوات ثم يتدرج بعد ذلك فى وظائف الكادر.

وأضاف أمين، أن الأكاديمية المهنية للمهلمين، أنشأت منظومة جديدة للاعتماد للأعضاء المدربين، بالإضافة لاستحداث منظومة جديدة لاختبارات الترقى، لافتًا إلى أنه قد تم عقد اختبار للترقي لـ 88 ألف معلم بشكل إلكتروني، توفيرا للوقت والنفقات، وتم تقييم هذه الاختبارات، مؤكدًا أن هناك نتائج وتوصيات ومقترحات وجار أعداد تقرير مفصل عن اختبارات الترقيات.

وأوضح مجدى أمين، أن هناك اختبارات تدريب تستهدف مدراء المدارس ووكلاء المدارس والإدارات التعليمية، موضحا أن هناك تفاعلا بشكل مستمر لحل مشكلة المعلمين الخاصة بالترقي وخلافه، مشيرا إلى أنه تم تحديث 36 حقيبة تدريبية من قبل خبراء الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهناك استعدادات لاختبارات 320 ألف معلم خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مجدى أمين، إلى أن الحقائب التدريبية يتم فيها أخذ أراء المعلمين فى الحقيبة والبرامج التدريبية، موضحا أن هناك 12 ألف مدرب على مستوى الجمهورية وكان بعضهم دون المستوى وتم مراجعة موقفهم، مؤكدًا أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، مع وضع ضوابط الحصول على شهادة الدكتوراة والماجستير خلال الفترة المقبلة.
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