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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:30 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، الثلاثاء، "القاصد الرسولي" المطران برونو موزارو، سفير الفاتيكان بمصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القاصد الرسولي حرص على توديع البابا تواضروس بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للفاتيكان بمصر، مشيرا إلى أن اللقاء حضره مستشار سفير الفاتيكان جان توماس.

ومن المقرر أن يجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، جولة خارجية، يبدأها من العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة هي الأولى منذ أن تولى سدة الكرسي المرقسي، حيث أعلن البابا تواضروس توقف العظة الأسبوعية.
البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر.. صور
البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر.. صور
البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر.. صور
البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر.. صور
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