القمامة والطرق السيئة في انتظاره.. محافظ الشرقية يزور شنبارة الميمونة

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لعدد من المنشآت بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أهم المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها.



بدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، ثم انتقل المحافظ لتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بشنبارة الميمونة للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتفقد أقسام العمل بالوحدة، وقام بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف لتحقيق الانضباط في العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، مشددًا على ضرورة التصدي للتعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفة في المهد واتخاذ اللازم قانونًا.



كما قام المحافظ بالمرور على مركز طب الأسرة بشنبارة الميمونة، وأوصى بتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة، مشددًا على ضرورة التزام الاطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية والمسائية لتقديم خدمة طبية مميزة.



كما توجه محافظ الشرقية لمبنى السجل المدني بالقرية للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة حسن استقبالهم وتوفير جميع سبل الراحة لكبار السن منهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج منعًا للتزاحم على منافذ تقديم الخدمة.



واختتم المحافظ جولته بقرية شنبارة الميمونه بتفقد شوارع القرية سيرًا على الأقدام للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية، حيث تلاحظ له انتشار القمامة والمخلفات بمصرف القرية، والذي يتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين، ليصدر توجيهاته لرئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيس المركز بسرعة تطهير المصرف ورفع المخلفات والقمامة منه حفاظًا على البيئة ومراعاة لصحة المواطنين.