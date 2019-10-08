لتغيبهم عن العمل .. رئيس مدينة راس البر يحيل 16 موظفا للتحقيق

تفقد اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، شركة مياه الشرب والصرف الصحى "مركز صيانة وخدمة عملاء رأس البر"، لمتابعة سير العمل وتلقى شكاوى المواطنين.



وخلال الجولة رصد رئيس المدينة تغيب ١٦ موظفا عن العمل ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وقرر إحالتهم للتحقيق،مشددا على ضرورة حسن التعامل مع الاهالي.



وقام اللواء عماد حمدي ونواب رئيس المدينة بجولة ميدانية صباحية على المدارس بنطاق مدينة رأس البر لمتابعة انتظام الدراسة وسير العمل بها، حيث شارك رئيس المدينة بحضور طابور الصباح بمدرسة رأس البر الرسمية للغات ثم المرور على الفصول ومتابعة انتظام الطلاب بمدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة.



ووجه مديرة مدرسة رأس البر الإعدادية الثانوية بنين لضرورة الالتزام بموعد طابور الصباح والانضباط بالمدرسة.