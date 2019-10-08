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رئيس وزراء اليونان: مصر حليف وثيق فى الحرب ضد الإرهاب.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، إنه التقي اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى وهذا دليل على مدى قوة الروابط بيننا، مؤكدًا أنها المرة الأولى التى يشارك فيها بصفة رئيس وزراء اليونان فى القمة الثلاثية.

وأردف رئيس وزراء اليونان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، نتعاون على أساس دفع الرخاء والأمن والاستقرار الاقليمى والصداقة بين الشعوب والتعاون، مؤكدًا أن بلده مفتوح لكل الدول التى تشاركنا فى القيم.

وتابع رئيس وزراء اليونان، مصر ليست مجرد بلد صديق أنها دولة كبيرة ذات أهمية محورية فى المنطقة بشكل أوسع، مشيرًا إلى أن مصر عامل استقرار فى المنطقة ولها دور فعال داخل منظمة مؤتمر التعاون الأممى والقارة الافريقية وترأس منظمة الاتحاد الأفريقي، وهى حليف وثيق فى الحرب ضد الإرهاب ونحن علينا وسوف نسير فى الخطوات القادمة فى توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر .

وأردف رئيس وزراء اليونان، أن مصر بمثابة مانع لتدفق المزيد من المهاجرين للخارج وتستضيف 5 ملايين مهاجر داخل أراضيها وتواجه شبكات التهريب دون طلب أى مقابل على هذا العمل، لافتًا إلى أن مصر تستضيف جالية يونانية قوية والذين كانوا دائمًا الجسر الحى بين البلدين.
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