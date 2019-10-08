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رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. تفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:46 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها 19 أكتوبر الجارى، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز موسم 2019 /2020.

وقال جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن اتحاد الكرة ليس لديه أى نية فى تأجيل مباراة الأهلى والزمالك فى الوقت الحالى.

وأضاف: "فى حال صدور قرار من قبل الاتحاد الإفريقى بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، وتحديد موعد فى نفس أيام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فإن اتحاد الكرة لا يوجد لديه أى قرار آخر غير تأجيل مباراة الأهلى والزمالك نتيجة تعارضها مع إقامة مباراة الزمالك وبطل السنغال "حال صدور قرار من الكاف بذلك".

وتابع: "حتى الآن مباراة القمة فى موعدها بين الأهلى والزمالك، ولكن فى حال صدور قرار من الكاف بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال فى نفس أيام مباراة القمة، فإن المباراة ستتأجل بين القطبين الكبيرين.

وأوضح أن اتحاد الكرة حريص على الالتزام بمواعيد المباريات التى تم تحديدها ولكن هناك أمور لم تكن فى الحسبان مثل الموقف الذي يمر به الزمالك الآن وأزمة مباراته أمام جينيراسيون السنغالي.

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