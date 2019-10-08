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مرأة

شاهد.. يارا بإطلالة رياضية فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها بإطلالة رياضية، وارتدت شويت شيرت رياضى باللون الزيتى والأسود بنصف كم.

وتركت شعرها الذهبى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأورنج كأيشادو للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون الأورنج.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة لليد لإكمال إطلالتها.
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