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تعليم

اخبار التعليم.. وفاة طالب أزهري بالمدينة الجامعية.. عين شمس تشيد بجهود أبنائها في صناعة فيلم الممر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:

أول رد من جامعة الأزهر حول وفاة طالب بالمدينة الجامعية

بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ووزارة البيئة.. تفاصيل

ألسن عين شمس تشيد بجهود أبنائها في صناعة فيلم الممر

التعليم: الفترة المقبلة سيكون هناك شهادة لمزاولة مهنة التدريس

إدارة مدينة الأزهر الجامعية تحقق في وفاة طالب نتيجة إعياء شديد

بدء الدراسة بأول مدرسة للحلى والمجوهرات بالقليوبية.. قبول 120 طالبا.. وراتب شهري للمقبولين

رئيس جامعة المنوفية : طلابنا استطاعوا محو أمية 11 ألف شخص العام الماضي

نقابة المهن التعليمية: اتفقنا مع التعليم على تسهيل منح العضوية للمتعاقدين الجدد

التعليم تحذر المدارس من تدريس أي كتاب غير Connect لتلاميذ النظام الجديد

الخشت يستقبل وزيرة البيئة بمكتبه.. ويؤكد: حماية مجتمعاتنا جزء من الحضارة

التعليم: ولادنا لو ما اتعلموش صح هنتحاسب عليهم

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