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رياضة

بعد فضيحة الاستبعاد من طوكيو 2020.. الأولمبية تدرس تجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:55 م
هشام حطب
هشام حطب
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عمرو الحلوانى
يدرس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب تجميد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال بسبب استبعاد منتخب مصر من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأتى دراسة مجلس الأولمبية بشأن إيقاف رئيس اتحاد رفع الأثقال بسبب الأحداث السيئة التى يمر بها المنتخب الوطنى فى اللعبة وتلقى إيقافا رسميا من قبل الاتحاد الدولى بسبب المنشطات.

وأعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، اعتزاله اللعبة، بعد حرمان مصر، من المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أعلن الشهر الماضي، حرمان مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، بطوكيو، بسبب تورط 7 لاعبين في تناول المنشطات.

وقال محمد إيهاب في تصريح لـ صدى البلد: "قررت الاعتزال نهائيا، بعد منع مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020".

ويعد محمد إيهاب أحد أساطير الرياضة المصرية، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف البطولات، حيث توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية برونزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 برونزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، و ميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.
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