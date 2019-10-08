شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

نشر الفنان عادل إمام صورة له مع الفنان طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .
وعلق عادل إمام على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الله يرحمه - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
وعلق عادل إمام على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الله يرحمه - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.