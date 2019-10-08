شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

نشر الفنان عادل إمام صورة له مع الفنان طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .



وعلق عادل إمام على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



الله يرحمه - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له



وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.

