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فن

شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:22 م
عادل امام
عادل امام
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القسم الميدانى
نشر الفنان عادل إمام صورة له مع الفنان طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .

وعلق عادل إمام على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

الله يرحمه - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له

وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
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