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أخبار البلد

الخارجية تشارك في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة سينجور.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:29 م
مشاركة وزارة الخارجية
مشاركة وزارة الخارجية في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة سينجو
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محمد وديع ومحمود نوفل
شاركت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون الفرانكوفونية، في افتتاح العام الأكاديمي وحفل الترحيب بطلبة الدفعة السابعة عشر للجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية في أفريقيا (جامعة سنجور)، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الإسكندرية.

تم خلال الحفل الترحيب بالطلبة الجدد للدفعة السابعة عشر في مصر، والذين بلغ عددهم 172 دارسًا من 24 دولة ناطقة بالفرنسية من بينها 22 دولة أفريقية، وتستمر الدراسة بالجامعة لمدة عامين حيث تمنح الطلاب الفرصة أيضًا للتعرف علي الحضارة المصرية وما تزخر به مدينة الإسكندرية من تراث إنساني عريق وتاريخ فريد.

تجدر الإشارة إلي أن العام الجاري 2019 يتزامن مع الاحتفال بالعيد الثلاثيني لتدشين الجامعة، والتي يعود الفضل لإنشائها لرؤساء الدول الناطقة بالفرنسية الذين قاموا بالتوقيع علي البروتوكول المؤسس لها خلال قمة الفرانكوفونية في داكار عام 1989 بهدف تدريب الكوادر الأفريقية، على أن يكون مقرها مدينة الإسكندرية وأن تحمل اسم الرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سيدار سنجور، وذلك بناء علي مبادرة من الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق.
الخارجية تشارك في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة سينجور.. صور
الخارجية تشارك في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة سينجور.. صور
الخارجية تشارك في افتتاح العام الأكاديمي لجامعة سينجور.. صور
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