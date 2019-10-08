ضبط مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مهربة مع راكب مصري في المطار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة حسن السيد مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مزاولة مهنة الصيدلة، داخل حقائب راكب مصرى.



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من رأس الخيمة، تم الإشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات يحمل 3 حقائب وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل منها كريمات أساس وأقلام ماسكرة مخبأة بين طيات الملابس .



قرر إبراهيم عبد اللطيف إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

