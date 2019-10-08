Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التفاصيل الكاملة لوفاة ولي أمر طالب داخل مدرسة بالإسكندرية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شهدت مدرسة محرم بك الإعدادية التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم وفاة ولي أمر طالب، في مشادة مع معلم داخل المدرسة، فيما تولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا يفيد بوجود مشادة ومتوفى داخل مدرسة محرم بك الإعدادية بنين، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى المدرسة المشار إليها.

وتبين من الفحص نشوب مشادة بين المدعو "أ.س.م"، 59 عاما، معلم بذات المدرسة، والمدعو"ع.ع.ب" 62 عاما، مندوب مبيعات بإحدى الشركات، لقيام الأول بضرب نجل الثاني.

وبسؤال شهود الواقعة، قالوا إن والدة الطالب حضرت، اليوم، للمدرسة أثناء دخول الفترة المسائية لمعاتبة المدرس المذكور لضربه ابنها وقامت باستدعاء زوجها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما سقط خلالها زوجها مغشيا عليه وتوفي.

ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صحة الواقعة، إنه تلقى إخطارا من إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط بوفاة ولي أمر طالب داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين.

وأشار الديب، في بيان، اليوم، إلى أن ولي الأمر توفي بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة بعدما قامت والدة الطالب باستدعائه، موضحا أن ضباط المباحث انتقلوا للمدرسة على الفور.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم القبض على المعلم طرف الواقعة وإحالة جثة المتوفى للطب الشرعي وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

35 غرزة.. تفاصيل اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. تدهور صحة طلعت زكريا.. فنانون يتضامنون مع نبيل الحلفاوي بعد هجوم مرتضى منصور

أب يواجه اتهامًا بقتل ابنه المعاق.. غموض الجريمة ينكشف بعد 16 عامًا

صدمة لـ الأهلى والزمالك.. اتحاد الكرة يدرس تغييرات جذرية فى نظام كأس مصر

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. ومحمد إيهاب يعتزل رفع الأثقال

شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

قبل وفاتها بـ 5 أيام .. طفلة تلتقي شقيقتها حديثة الولادة في مشهد مؤثر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة