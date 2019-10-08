التفاصيل الكاملة لوفاة ولي أمر طالب داخل مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة محرم بك الإعدادية التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم وفاة ولي أمر طالب، في مشادة مع معلم داخل المدرسة، فيما تولت النيابة التحقيق.





تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا يفيد بوجود مشادة ومتوفى داخل مدرسة محرم بك الإعدادية بنين، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى المدرسة المشار إليها.





وتبين من الفحص نشوب مشادة بين المدعو "أ.س.م"، 59 عاما، معلم بذات المدرسة، والمدعو"ع.ع.ب" 62 عاما، مندوب مبيعات بإحدى الشركات، لقيام الأول بضرب نجل الثاني.





وبسؤال شهود الواقعة، قالوا إن والدة الطالب حضرت، اليوم، للمدرسة أثناء دخول الفترة المسائية لمعاتبة المدرس المذكور لضربه ابنها وقامت باستدعاء زوجها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما سقط خلالها زوجها مغشيا عليه وتوفي.





ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صحة الواقعة، إنه تلقى إخطارا من إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط بوفاة ولي أمر طالب داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين.





وأشار الديب، في بيان، اليوم، إلى أن ولي الأمر توفي بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة بعدما قامت والدة الطالب باستدعائه، موضحا أن ضباط المباحث انتقلوا للمدرسة على الفور.



