شاهد.. انطلاق مران منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لأول مرة

انطلق مران منتخب مصر الأول لكرة القدم لأول مرة تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مديرا وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى إستعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل إستعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين عدا المستبعد عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلى، والذى أصيب خلال لقاء الأهلي وأسوان فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:



