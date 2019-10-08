جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف لغز عثور الأهالى على جثة لشاب مجهول الهوية يبلغ 35 تقريبا ملقاة فى ترعة بقرية الدكسوسية بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





تلقت مدير أمن البحيرة من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بعثور الأهالى على جثة لشاب ملقاة بإحدى الترع بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين العثور على ، جثة لشاب مجهول الهوية يبلغ حوالي 35 سنة يرتدي فانلة داخلية بيضاء ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.





وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية ومشاركة الرائد اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة ايتاى البارود ومعاون المباحث النقيب كريم الشونى بالتحرى عن الواقعة وسرعة كشف غموضها وضبط الجناة.



