اهم الاخبار.. تفاصيل مرض طلعت زكريا ووفاته.. وكهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب
رحل الفنان طلعت زكريا اليوم بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين حيث يقلل كفاءتها ويجعلها اكثر سوءا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف
كما جاء في اهم الاخبار أنه رفضت إدارة الأهلي إعلان موقفها من صفقة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خاصة أن اللاعب سيعود للقاهرة خلال ساعات بسبب فترة التوقف الدولي.. للمزيد اضغط هنا
قام بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين في معركة النصر .. تعرف على قصة الرقيب إبراهيم عبدالعال
وفي اهم الاخبار أنه لا يزال نصر السادس من أكتوبر من عام 1973، يحمل الكثير والكثير من المفاجآت التي قام بها أبطال الجيش المصري في معركة العبور العظيم، وشهدت الحرب العديد من القصص البطولية والتضحيات الكبيرة التي قام بها بواسل ورجال القوات المسلحة أثناء المعركة.. للمزيد اضغط هنا
ضمن مبادرة الرئيس السيسي.. وصول 1.2 طن أدوية لعيادة «تحيا مصر أفريقيا» في تشاد
وجاء في اهم الاخبار أنه أعلنت وزيرة الصحة والسكان، وصول الفريق الطبي المصري، إلى دولة تشاد، اليوم، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعضوية كلٍّ من استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، إضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".. للمزيد اضغط هنا
السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان يغادران القاهرة بعد القمة الثلاثية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار، أنه غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، كلا من نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد حضور القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، التي عقدت في قصر الاتحادية، وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. للمزيد اضغط هنا
وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان درعا واقيا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب ..فيديو
وفي اهم الاخبار أنه استقبل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. للمزيد اضغط هنا
29 رسالة من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم.. تعرف على تفاصيلها
وجاء بـ اهم الاخبار أنه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا، اليوم، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصرى ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، والقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ زراعي البحيرة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أصيب قبل قليل ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع أمام قرية القصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.. للمزيد اضغط هنا
فان دايك يكشف موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشف فيرجيل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي موقف زميله في الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد اضغط هنا
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
وفي اهم الاخبار أنه أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.. للمزيد اضغط هنا
8 لاعبين من بيراميدز في مهمة رسمية جديدة.. تعرف عليهم
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن نادي بيراميدز، استدعاء 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم إلى منتخبات بلادهم، لحضور معسكرات المنتخبات الجارية في الفترة الحالية استعدادا للمباريات الودية.. للمزيد اضغط هنا
الخطيب يكلف مدير التعاقدات ومدير الكرة بتجديد عقود بعض لاعبي الأهلي لهذا السبب
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه قالت الإعلامية شيما صابر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف الثاني أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإنهاء بعض الملفات المتعلقة ببعض لاعبي الفريق الأول.. للمزيد اضغط هنا
نبيلة عبيد: أعتبر جائزتي من مهرجان الإسكندرية للمتميزين فقط
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تحت اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد، انطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الجديدة، حيث عبرت نبيلة خلال التكريم عن سعادتها البالغة بالتكريم وعشقها لمحافظة الاسكندرية.. للمزيد اضغط هنا
وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب
رحل الفنان طلعت زكريا اليوم بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين حيث يقلل كفاءتها ويجعلها اكثر سوءا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف
كما جاء في اهم الاخبار أنه رفضت إدارة الأهلي إعلان موقفها من صفقة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خاصة أن اللاعب سيعود للقاهرة خلال ساعات بسبب فترة التوقف الدولي.. للمزيد اضغط هنا
قام بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين في معركة النصر .. تعرف على قصة الرقيب إبراهيم عبدالعال
وفي اهم الاخبار أنه لا يزال نصر السادس من أكتوبر من عام 1973، يحمل الكثير والكثير من المفاجآت التي قام بها أبطال الجيش المصري في معركة العبور العظيم، وشهدت الحرب العديد من القصص البطولية والتضحيات الكبيرة التي قام بها بواسل ورجال القوات المسلحة أثناء المعركة.. للمزيد اضغط هنا
ضمن مبادرة الرئيس السيسي.. وصول 1.2 طن أدوية لعيادة «تحيا مصر أفريقيا» في تشاد
وجاء في اهم الاخبار أنه أعلنت وزيرة الصحة والسكان، وصول الفريق الطبي المصري، إلى دولة تشاد، اليوم، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعضوية كلٍّ من استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، إضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".. للمزيد اضغط هنا
السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان يغادران القاهرة بعد القمة الثلاثية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار، أنه غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، كلا من نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد حضور القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، التي عقدت في قصر الاتحادية، وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. للمزيد اضغط هنا
وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان درعا واقيا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب ..فيديو
وفي اهم الاخبار أنه استقبل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. للمزيد اضغط هنا
29 رسالة من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم.. تعرف على تفاصيلها
وجاء بـ اهم الاخبار أنه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا، اليوم، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصرى ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، والقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ زراعي البحيرة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أصيب قبل قليل ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع أمام قرية القصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.. للمزيد اضغط هنا
فان دايك يكشف موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشف فيرجيل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي موقف زميله في الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد اضغط هنا
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
وفي اهم الاخبار أنه أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.. للمزيد اضغط هنا
8 لاعبين من بيراميدز في مهمة رسمية جديدة.. تعرف عليهم
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن نادي بيراميدز، استدعاء 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم إلى منتخبات بلادهم، لحضور معسكرات المنتخبات الجارية في الفترة الحالية استعدادا للمباريات الودية.. للمزيد اضغط هنا
الخطيب يكلف مدير التعاقدات ومدير الكرة بتجديد عقود بعض لاعبي الأهلي لهذا السبب
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه قالت الإعلامية شيما صابر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف الثاني أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإنهاء بعض الملفات المتعلقة ببعض لاعبي الفريق الأول.. للمزيد اضغط هنا
نبيلة عبيد: أعتبر جائزتي من مهرجان الإسكندرية للمتميزين فقط
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تحت اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد، انطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الجديدة، حيث عبرت نبيلة خلال التكريم عن سعادتها البالغة بالتكريم وعشقها لمحافظة الاسكندرية.. للمزيد اضغط هنا