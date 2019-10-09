هاني حتحوت يكشف عن موقف الزمالك من الطعن على قرار إعادة مباراة جينيراسيون.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك يدرس الطعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دورى أبطال أفريقيا.





وتابع هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الزمالك قرر الاجتماع غدا للطعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم»، مشيرا إلى أن فريق جينيراسيون مرحب بإعادة المباراة في القاهرة.



