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رياضة

هاني حتحوت يكشف عن موقف الزمالك من الطعن على قرار إعادة مباراة جينيراسيون.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك يدرس الطعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دورى أبطال أفريقيا.

وتابع هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الزمالك قرر الاجتماع غدا للطعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم»، مشيرا إلى أن فريق جينيراسيون مرحب بإعادة المباراة في القاهرة.

وحول مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، أوضح هاني حتحوت أن الأمن خاطب اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة على استاد القاهرة، مشيرا إلى أن استاد برج العرب قد يكون البديل المناسب.
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