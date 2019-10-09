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أخبار العالم

قد لا تدفع رواتب موظفيها.. أزمة مالية تضرب الأمم المتحدة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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رويترز
حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، من أن المنظمة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، إذا لم تسدّد الدول الأعضاء ما عليها.

وقال أنطونيو جوتيريش، للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدًا إنه لولا عمله منذ يناير لخفض الإنفاق لما "توفرت لنا السيولة لتنظيم" الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي.

وأضاف أنطونيو جوتيريش،: "هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال 10 سنوات. نحن أمام خطر... دخول نوفمبر دون مال كاف لتغطية الرواتب. أعمالنا وإصلاحاتنا في خطر".

والولايات المتحدة أكبر مساهم ومسؤولة عن 22% من الميزانية الاعتيادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار في 2019 وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات.

وواشنطن مدينة بنحو 381 مليون دولار لميزانيات سابقة و674 مليونا للميزانية الحالية، وأكدت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة هذه الأرقام. ولم ترد البعثة بعد على طلب للتعليق على استفسار عن موعد دفع الأموال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تتحمل عبئا غير عادل في تكاليف الأمم المتحدة ودعا إلى إصلاح المنظمة الدولية. ويعمل جوتيريش لتحسين عمليات المنظمة وخفض التكاليف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن 129 دولة دفعت ما عليها للعام الجاري حتى الآن وهو ما يصل إلى نحو ملياري دولار.

وأوضح أنطونيو جوتيريش، إنه طبق إجراءات استثنائية الشهر الماضي للتكيف مع النقص ومنها عدم ملء الوظائف الشاغرة والسماح بالسفر الضروري فقط وإلغاء بعض الاجتماعات أو تأجيلها. وستتأثر عمليات المنظمة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي واللجان الإقليمية.
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