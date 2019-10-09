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رياضة

اتحاد ظالم.. مرتضى منصور يهاجم الـ كاف بسبب إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف" وذلك بسبب قرار إعادة مباراة جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم: "الاتحاد الإفريقي ظالم، لماذا تُعاد المباراة، هل الجماهير افتعلت أزمة هل الحكام لم يحضروا، الكل كان متواجدًا عدا الفريق السنغالي.. إذن لماذا تقرّر إعادة اللقاء؟".

وأكمل مرتضى حديثه "الاتحاد الأفريقي أضاع هيبة حكامه ومراقبو اللقاء الذين حضروا إلى برج العرب وبالرغم من ذلك ستتم إعادتها".
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