بـ فستان الأحمر ومجوهرات.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان مالمو

نشرت الفنانة ليلى علوي صورا لها عبر انستجرام ، وذلك خلال حضورها اللقاء الصحفي علي هامش الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية.



وتألقت الفنانة ليلي علوى،بإطلالة أنيقة،مرتدية فستانا احمر ناري بالقماش الستان، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.



وتركت ليلى علوي شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالماسكرا، واختارت اللون الاحمر كأحمر شفاة.



واكملت ليلى علوي إطلالتها بارتداء بعض المجوهرات من الخواتم واسورة الفخمة.





