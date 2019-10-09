70 سنة تعمير.. رحيل أشهر بنائي سيوة. تولي ترميم قلعة شالي الأثرية

عم حمزة السيوي اسم معروف لجميع أبناء واحة سيوة وللمهتمين بالتراث السيوي فهو اقدم واشهر بنائي مادة الكرشيف بالواحة والذي عمل فى البناء، لمدة 70 عاما حتي توفي صباح اليوم الأربعاء.





حكاية عم حمزة بدأت في تعلم البناء ولدية 16 عاما، والذي استمر يعمل به حتي توفي اليوم الأربعاء لمدة تجاوزت 70 عاما.





عم حمزة توفي اليوم عن عمر 86 عاما، فهو من مواليد واحة سيوة قبيلة الظناين وولد في عام 1933.





ولم يتلق تعليما في المدارس لعدم وجود تعليم بالواحة في تلك الفترة ولم يوجد الا الكتاتيب لحفظ القرآن ولكنه بدأ في حب مهنة البناء والتي عمل بها في سن الـ 16 عاما واستمر يعمل بها لمدة 70 عاما حتي وفاته اليوم.





وشارك عم حمزة فى بناء معظم منازل الواحة ويلقي حبا كبيرا بين أبناء واحة سيوة و شارك فى بناء القرى البيئية وبيت الثقافة السيوي وبعض المبانى التابعة لسيوة وموخرا كان يتولي ترميم قلعة شالي الاثرية والذي وصل العمل بها لما يقرب من 90% .





ويعتمد في البناء علي مادة الكرشيف اي الطين الممزوج بالملح والذي بنيت معظم منازل الواحة به .



