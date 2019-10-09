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أخبار العالم

الأمن الروسي يقتحم منظمة خيرية وهمية تمول العمليات الإرهابية في سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي شخصين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك خلال عملية اقتحام لمقر منظمة خيرية وهمية ، بإحدي الجمهوريات الروسية ، تستغل الأموال الخيرية في تمويل أنشطة إرهابية بسوريا ، وتضم الجمعية أكثر من 100 شخص من مؤيدي التنظيم .
وأعلن الجهاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنك " الروسية اليوم الأربعاء - أن سلطات إنفاذ القانون في البلاد كشفت النقاب عن أن أعضاء المنظمة قاموا بتجميع أكثر من 6 ملايين روبل ادعوا أنهم سوف يستخدموها لأغراض خيرية، فيما قاموا بتحويلها إلى الخارج لتمويل الأنشطة الإرهابية في سوريا.
وأوضح الجهاز الأمني أن مقر الجمعية يقع بجمهورية قبردينو- بلقاريا الروسية،

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