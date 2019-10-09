الأمن الروسي يقتحم منظمة خيرية وهمية تمول العمليات الإرهابية في سوريا

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي شخصين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك خلال عملية اقتحام لمقر منظمة خيرية وهمية ، بإحدي الجمهوريات الروسية ، تستغل الأموال الخيرية في تمويل أنشطة إرهابية بسوريا ، وتضم الجمعية أكثر من 100 شخص من مؤيدي التنظيم .

وأعلن الجهاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنك " الروسية اليوم الأربعاء - أن سلطات إنفاذ القانون في البلاد كشفت النقاب عن أن أعضاء المنظمة قاموا بتجميع أكثر من 6 ملايين روبل ادعوا أنهم سوف يستخدموها لأغراض خيرية، فيما قاموا بتحويلها إلى الخارج لتمويل الأنشطة الإرهابية في سوريا.

وأوضح الجهاز الأمني أن مقر الجمعية يقع بجمهورية قبردينو- بلقاريا الروسية،



