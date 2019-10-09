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تعليم

سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
بوابة إلكترونية لوظائف
بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة توظيف 120 ألف معلم بعقود لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 أعوام، وتفتتح الوزارة بعد قليل ، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذه البوابة بمجرد تفعيلها في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء من خلال الضغط هنا : http://www.egmoe.org/

التعليم تطلب التعاقد مع 120 ألف معلم 

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية، ستطلق الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ، مؤكدًا أنه يتم تقديم الأوراق المطلوبة من المتقدمين لهذه المسابقة عبر هذه البوابة ، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أن هذه البوابة ستتيح فترة ثلاثة شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.

وأشار "عمر" إلى أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على كافة التساؤلات بدءًا من اليوم الأربعاء، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلم من نتيجة مسابقة العقود، مؤكدًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وسيكون على البوابة مساحة مُخصصة لرفع السيرة الذاتية.

شروط التقدم لوظيفة معلم في مسابقة الوزارة 

وتابع: "إن هناك شروطًا جديدة للتقدم لوظائف المعلمين وهى أن يكون عضو نقابي، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).

وأشارت إلى أنه ستتم إتاحة هذه البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة والدولية ، للاستعانة بها عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من جودة المتقدمين .

وأكدت أنه سيتم عبر هذه البوابة لأول مرة، إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي في المدارس، مؤكدةً أن ذلك سيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.

وقالت إن هذه البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

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