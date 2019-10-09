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فن

منقذ على الشاطئ.. تفاصيل مهنة عمل بها طلعت زكريا قبل دخوله الفن

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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آيه عاطف - شيري نبيل
توفى الفنان الكوميدي طلعت زكريا، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 58 عاما.

ولا يعرف كثيرون أن طلعت زكريا عمل قبل اتجاهه للفن، في مهنة منقذ الشواطىء في مدينة الإسكندرية التي ولد وعاش بها قبل سفره للقاهرة.

وأكد طلعت زكريا في ندوة عقدت له العام الماضي بموقع "صدى البلد" إن شخصية "حليمو" التي قدمها في فيلمه الأخير، الذي حمل الاسم نفسه، قريبة من شخصيته الحقيقية سواء من حيث الشكل أو المهنة.

وأوضح طلعت زكريا أنه كان يعمل قبل اتجاهه للتمثيل منقذا على شواطئ الإسكندرية، وذلك رغم عدم إجادته السباحة، وهو ما فوجئ به المخرج أثناء تصوير العمل.

جدير بالذكر، أن فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" من بطولة طلعت زكريا، وريم البارودي، وبيومي فؤاد، والراقصة دينا، ونيرمين ماهر، وكريم أبو زيد، ورامي غيط، تأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد.
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